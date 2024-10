Ausstellung zaubert einen Hauch von Sommer mitten in den Herbst

.„Farben beeinflussen unser Befinden, ob wir wollen oder nicht“, sagte die Aichacher Künstlerin Anja Dantmann auf der Vernissage ihrer Ausstellung „A breeze of summer“. In der Galerie Weiß in Aichach sind zurzeit sehr farbenfrohe Bilder zu sehen. Dantmann will damit leichte sommerliche Fröhlichkeit in manchmal triste Herbsttage bringen. Es gelingt eindeutig.

Ihre Bilder sind in verschiedensten Techniken gefertigt, sind abstrakt oder figürlich, ein- oder mehrteilig und in verschiedenen Formaten. Was aber alle Werke gemeinsam haben: sie sind sehr farbig. Und das hat für Anja Dantmann einen persönlichen Grund. Nach einer Krise kam die heute 39-jährige Architektin der Liebe zur Kunst wieder näher.

Heute kreiert sie Werke, die allen zeigen soll, dass das Leben schön ist und dazu auch bunt und leicht ist. Sie thematisiert alle Facetten des Sommers, auch oft den Regen. Aber selbst das vermeintlich schlechte Wetter stellt sie farbenfroh dar. Ihr Anliegen ist, Fröhlichkeit und Leichtigkeit beim Betrachter zu erzeugen.

Ausstellung in Aichach ist noch dreimal geöffnet

Dantmann bedankte sich Holger Weiß. Der Aichacher Fotograf stellt seine Galerie gerne einheimischen Künstlern zur Verfügung, „um Leben in die Stadt zu bringen“, wie er sagt. Die Ausstellung von Anja Dantmann ist inzwischen die sechste innerhalb eines Jahres. Geöffnet ist „A breeze of summer“ in der Werlbergerstraße 16 am Sonntag, 27. Oktober, von 14 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 31. Oktober, von 17 bis 20 Uhr. Die Finissage ist am Sonntag, 3. November, von 14 bis 18 Uhr.