Auto in Aichach angefahren: Verursacher hinterlässt 1000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat in Aichach ein geparktes Auto angefahren und dabei 1000 Euro Schaden hinterlassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah der Unfall zwischen Samstagmittag, 19. Oktober, und Dienstagmorgen, 22. Oktober, an der Straße In der Au.

Unfallflucht in Aichach: Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Als der Eigentümer zu seinem am Straßenrand geparkten Wagen zurückkehrte, fielen ihm mehrere Kratzer an dem Auto auf. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)