Bauausschuss sagt Nein zu Flüchtlingsunterkunft in Ecknach

Einer Flüchtlingsunterkunft im Aichacher Stadtteil Ecknach hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats in seiner Sitzung am Dienstagabend mehrheitlich die Zustimmung verweigert. Büros im Obergeschoss eines Gebäudes an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße im Ecknacher Industriegebiet sollten zu vier Zimmern für Geflüchtete umgenutzt werden. Sieben Personen sollten dort laut Planentwurf wohnen können. Für den Bauausschuss sprachen mehrere Gründe dagegen.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ecknach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis