Bauen am Hang, an der Ecknach und neben einem Baudenkmal

Im Juni hatte der Aichacher Bauausschuss eine Voranfrage für vier Wohnhäuser auf einem gut 2500 Quadratmeter großen Grundstück an der Grubetstraße in Algertshausen abgelehnt. Jetzt lagen geänderte Pläne vor, denen der Ausschuss zustimmte. Bedenken gab es trotzdem.

Einer der Ablehnungsgründe im Juni war die Wirkung von zwei Gebäuden wegen des steilen Geländes. Zwar hätten sie rechnerisch nur zwei Vollgeschosse, die Wirkung sei jedoch drei- bis viergeschossig, hieß es damals. Die jetzt vorgelegten Pläne sehen Flach- statt Satteldächer vor. Nun fügten sie sich in die Umgebungsbebauung ein, so das Bauamt. Bauamtsleiterin Carola Küspert sah jedoch nach wie vor die enge, steile Zufahrt kritisch. Diese müsse jedoch die Bauaufsichtsbehörde klären. Küspert hatte Bedenken, dass die Bewohner lieber auf der Straße parken.

Halle neben Baudenkmal: Einstimmig hat der Bauausschuss dem Bau einer Halle in Walchshofen zugestimmt. Sie ist neben einem denkmalgeschützten Stadel geplant, zu dem die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Zu dem Vorhaben gab es laut Bauamt im Mai bereits einen Ortstermin mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Wohnhaus an der Ecknach: Zugestimmt hat der Ausschuss einer Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus an der Ecknach im Stadtteil Ecknach. Dort gilt eine Ortsrandsatzung. Erich Echter (CWG) warnte vor Hochwassergefahr in dem Bereich. Laut Bürgermeister Klaus Habermann handelt es sich aber um kein festgelegtes Überschwemmungsgebiet. Hans-Peter Port (CSU) ergänzte: „Das muss der Bauherr selbst wissen.“