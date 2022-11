Aichach

vor 17 Min.

Baumpflanzaktion: Jugendkreistag setzt ein Zeichen für das Klima

Plus Der Jugendkreistag des Landkreises Aichach-Friedberg setzt sein erstes Vorhaben um: Die Jugendlichen pflanzen gemeinsam 185 Bäume im Kreisgut bei Aichach.

Von Roberta Cojocaru Artikel anhören Shape

Der Klimawandel gehört zu den größten Sorgen junger Leute – das zeigt die kürzlich veröffentlichte Trendstudie "Jugend in Deutschland". Vor allem sie setzen sich gegen ihn ein, wie etwa die Klimaaktivisten von " Fridays for Future" oder der "Letzten Generation". Der Klimaschutz steht auch beim heuer gegründeten Jugendkreistag des Landkreises Aichach-Friedberg im Vordergrund, der sich vor zwei Wochen erstmals öffentlich vorstellte. Deshalb möchten die Jugendlichen bereits mit ihrer ersten Aktion ein Zeichen für die Umwelt setzen: Gemeinsam pflanzen sie in einem Wald bei Aichach neue Bäume.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen