Bauunternehmer wegen Betrugsversuchs zu Freiheitsstrafe verurteilt

Ein Bauunternehmer aus dem Raum Aichach muss ins Gefängnis. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Mann soll bei der Sanierung eines historischen Gebäudes in Freising Bauschutt-Proben gezielt mit Schadstoffen verunreinigt haben, um der Stadt später höhere Entsorgungskosten in Rechnung stellen zu können. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Angeklagten soll der Stadt Freising einen Hinweis darauf gegeben haben, dass die Ergebnisse der Proben nicht vertrauenswürdig seien. Nach drei Verhandlungsterminen am Aichacher Schöffengericht gab es nun ein Urteil.

Philipp Holzhey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Axel Hellriegel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freising Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis