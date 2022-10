Aichach

18:00 Uhr

Bayerns beste Konditorin: Sandra Haberer backt sich ihren Weg zum Sieg

Plus Die Kammersiegerin Sandra Haberer von der Konditorei Schenkel aus Aichach stellt ihr Können auch auf Landesebene mit besonderen Köstlichkeiten unter Beweis.

Von Roberta Cojocaru

Pralinen in Form von schicken Handtaschen oder rot schimmernden Hüten, essbare Miniaturregenschirme und ein grinsendes Pferdchen, das darauf wartet, verzehrt zu werden. All diese Leckereien lagen bei der 19 Jahre alten Aichacherin Sandra Haberer im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Präsentierteller. Denn die frisch ausgebildete Konditorin von der Konditorei Schenkel in Aichach hat sich dieses Jahr beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks der Handwerkskammer Schwaben gegen mehr als 40 Konkurrenten und Konkurrentinnen durchgesetzt. Und nicht nur das, auch auf Landesebene stellte sie ihr Können unter Beweis und darf sich nun " Bayerns beste Konditorin“ nennen.

