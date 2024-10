Bebauungsplan bei der Mühle ist Thema im Bauausschuss

Für den Bebauungsplan „Zwischen der Donauwörther Straße und der Bahnhofstraße“ in Aichach gibt es einen Änderungsantrag. Diesen behandelt der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstag, 5. November. Der Bebauungsplan umfasst das Gebiet bei der Bavaria Mühle Aichach (ehemals Aktienmühle). Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Hochwassersituation am Mauerbacher Graben in Klingen. Außerdem geht es um eine Reihe von Bauanträgen, unter anderem für eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf dem städtischen Grundstück des Regenüberlaufbeckens bei Sulzbach, ein Mehrfamilienhaus an der Deutschherrnstraße in Klingen, eine Nutzungsänderung von gewerblichen Räumen zu zwei Wohnungen am Stadtplatz 21b und eines Stalles in Unterwittelsbach in eine landwirtschaftliche Lagerhalle. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13. (AZ)

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis