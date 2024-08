Beim Bartholomäusmarkt wird Aichach zum Freiluftkaufhaus

Einkaufen unter freiem Himmel: Das kann man am Marktsonntag, 25. August, in Aichachs „guter Stube“. Zum traditionellen Bartholomäusmarkt werden in der Innenstadt und rund 70 Händler aus ganz Bayern erwartet. Am Nachmittag öffnen zusätzlich zahlreiche Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

Zum Bummeln, Freunde treffen oder einfach nur Eis schlecken: Das ist beim Jahrmarkt möglich. Der Bartholomäusmarkt findet am Sonntag, 25. August, von 10 bis 18 Uhr am Oberen und Unteren Stadtplatz, am Tandlmarkt und in der Hubmannstraße statt. Neben den Markthändlern öffnen auch wieder viele Geschäfte in Aichach ihre Pforten, laut Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) von 13 bis 17 Uhr.

Großes Sortiment beim Barthelmarkt in Aichach

Das Sortiment der Händler auf dem Bartholomäusmarkt ist riesig: Kleidung, Modeschmuck, Koch- und Backprodukte, Reinigungsmittel, Besen und Bürsten, Pflegeprodukte, Spielzeug, Süßigkeiten und vieles mehr bieten die Marktkaufleute feil. Darunter ist auch Nahrhaftes wie Gewürze, Obst, Feinkost oder Geselchtes.

Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Imbissstände versorgen die Besucher mit Bratwurst, Hamburger, Pommes, Bauern-geräuchertem, Bubble-Waffeln sowie Kaffee und Kuchen. Für die kleinen Besucher steht am Tandlmarkt ein Kinderkarussell.

Wo Marktbesucher in Aichach parken können

Die Innenstadt ist am Sonntag von 6 bis 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Stadtverwaltung bittet die Anlieger, ihre Fahrzeuge bis spätestens 6 Uhr vom Stadtplatz, dem Tandlmarkt und der Hubmannstraße wegzufahren.

Gäste von auswärts, die mit dem Auto kommen, können auf einem kostenfreien Parkplatz in der Nähe des Stadtkerns parken. Zur Verfügung stehen die Parkplätze Alter Friedhof, Tiefgarage, Grüner Parkplatz (Martinstraße), Ehemaliger Verkehrsübungsplatz (Schulstraße), Freibad (Franz-Beck-Straße), Sudetenstraße, Sparkasse (Donauwörther Straße), Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße) und Landratsamt Aichach-Friedberg (Münchener Straße).