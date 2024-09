Aichach bekommt einen Bus-Anschluss an die S-Bahn nach München

Ein Bus des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) steuert ab 15. Dezember Aichach an. Die Buslinie 704 wird von Dachau bis zum Aichacher Bahnhof verlängert. Mit der Entscheidung, sich an den Kosten dafür zu beteiligen, hat der Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend den Weg dafür freigemacht. Die Kreisstadt hat damit künftig eine direkte Verbindung zur S-Bahn-Linie 2 bei Dachau. Die Entscheidung war jedoch nicht unumstritten.

