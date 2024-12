Beschlüsse gefasst: Fachakademie, Berufs- und Wirtschaftsschule in Aichach nimmt Gestalt an

27 Parkplätze, 67 Holzmodule pro Geschoss, regenerative Energieerzeugung: Die Vorplanungen für das neue Zuhause der Fachakademie für Sozialpädagogik, der Berufsfachschule für Kinderpflege und der Wirtschaftsschule in Aichach sind abgeschlossen. Ein Meilenstein für das neue Gebäude, das neben der Berufsschule entstehen soll. Sowohl der Kreistag Aichach-Friedberg als auch der Aichacher Stadtrat haben nun weitere Grundsteine für das ambitionierte Projekt gelegt – wenn auch nicht ohne Gegenwind.

Der Erweiterungsbau ist nötig, weil die Wirtschaftsschule von Pöttmes nach Aichach verlegt wird. Außerdem benötigen die zusätzlichen Angebote der Fachakademie und der Kinderpflegeschule Platz. Hell, hölzern und modern waren deshalb die Ansprüche, mit denen sich die beauftragte Architektei Mey aus Frankfurt am Main an die Planung machte. Und möglichst schnell solle der Bau bezugsbereit sein. Bekannt war bereits, dass das Planungsbüro sich deshalb für eine Modulbauweise mit 67 Holzmodulen in jedem der beiden Geschosse entschied. Drei dieser Module ergeben demnach einen Klassenraum mit ungefähr 68 Quadratmetern. Diese sollen neben Lernlandschaften für Schüler und Arbeitsbereichen für Lehrer im Obergeschoss Platz finden. Im Untergeschoss sind unter anderem die Fachräume, der Säuglingspflegeraum und die Schulküche geplant.

Besonderer Fokus liegt beim Neubau auf Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit: Neben der Holzbauweise soll der Effizienzgebäudestandard EH 40 zu geringen Wärmeverlusten führen. Das bedeutet, dass das Gebäude durch eine gut gedämmte Gebäudehülle und eine effiziente Anlagentechnik einen geringen Energiebedarf haben soll. Dazu zählen etwa Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Der Bedarf soll zudem möglichst regenerativ gedeckt werden: Für das Schrägdach sind Fotovoltaikanlagen geplant.

Neubau neben der Berufsschule soll nach Effizienzgebäudestandard EH 40 errichtet werden

Die Kosten schätzt das Planungsbüro auf rund 20 Millionen Euro. Ein Punkt, der Kreisrat Hans-Dieter Kandler (SPD) sauer aufstieß: „Das Projekt zeigt mal wieder, wie so etwas eine ganz eigene Eigendynamik entwickeln kann.“ Ursprünglich seien die Kosten auf eine einstellige Millionensumme geschätzt worden, später auf 13 Millionen Euro: „Und jetzt sind wir bei 20 Millionen.“ Auch Reinhard Herb (CSU) schlug in dieselbe Kerbe: „In diesen Zeiten, mit diesem Haushal, finde ich so ein Projekt ausufernd. Wir müssen diskutieren, wo wir sparen können.“ Parteikollege Erwin Gerstlacher widersprach: „Die Kosten waren uns bewusst, denen haben wir im Haushalt 2024 schon zugestimmt.“

Dennoch stimmte der Kreis-Bauausschuss einstimmig für den Beschluss, die Planungen weiter voranzutreiben, wenn auch mit dem Auftrag an die Verwaltung, weitere Einsparpotenziale zu identifizieren. Auch der Umweltausschuss stimmte zu – mit einer Gegenstimme: Hans-Dieter Kandler. Die Architektei will im Herbst 2025 mit dem Bau beginnen. Bereits zum Schuljahresbeginn 2026/2027 soll das Gebäude dann bezugsfertig sein.

Stadt Aichach stellt Bebauungsplan für Berufsschulerweiterung auf

Damit das klappt, stellt die Stadt Aichach parallel einen Bebauungsplan „Erweiterung Berufsschule“ für das Vorhaben auf. Der Bauausschuss des Stadtrats hat dem Stadtrat den Entwurf des Planungsbüros Lars Consult aus Memmingen einstimmig empfohlen.

Christian Wandinger ging dabei auch auf die Ausgleichsflächen ein, die in räumlicher Nähe auf Flächen des Landkreises angesiedelt sind. Mit 32 Stellplätzen sind mehr vorgesehen, als nach der Stellplatzsatzung der Stadt notwendig wären: 3,5 statt zwei pro Klassenzimmer. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass es beim Parken „im Bestand schon ziemlich eng ist“, so Wandinger. Das Verfahren soll zügig durchgezogen werden. Das laut Wandinger „ambitonierte Ziel“: Der Satzungsbeschluss soll noch vor der Sommerpause 2025 gefasst werden. .