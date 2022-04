Beim Forum Z steht 2022 die nachhaltige Kommunalentwicklung im Mittelpunkt

In Blumenthal finden ein Workshop und ein "Wandelsonntag" statt. Starke Bürgerbeteiligung soll Rückenwind für die nachhaltige Entwicklung in den Kommunen sein.

Seit sechs Jahren steht beim Forum Zukunft (Forum Z) in Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Bei der vom Bund Naturschutz in Kooperation mit der Blumenthaler Gemeinschaft und dem Wittelsbacher-Land-Verein organisierten Veranstaltung werden gemeinsam Ideen für die Region entwickelt. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai, findet das Forum unter dem Motto "Nachhaltige Kommunalentwicklung mit starker Bürgerbeteiligung" statt. Schirmherr ist Landrat Klaus Metzger.

Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Richtungen nahmen von Anfang an dem Zukunftsforum teil: Neben vielen interessierten Privatpersonen waren das Vertreterinnen und Vertreter aus Umwelt- und Naturschutzverbänden, der Forstwirtschaft, von Schulen oder Bauernverbänden. Bisher habe der Fokus eher darauf gelegen, Thesen oder Forderungen in Richtung Kommunalpolitik zu formulieren, sagt Katharina Schaefer, eine Mitbegründerin des Forums Zukunft. Im vergangenen Jahr ging es zum Beispiel darum, was jeder für eine gute Zukunft tun kann. Jetzt stehe der nächste Schritt an: "Zusammen mit Kommunalpolitikern in die Umsetzung gehen."

Forum Zukunft 2023: Unterstützung für die Kommunalpolitik

Heuer soll es bei der zweitägigen Veranstaltung um die Frage gehen, wie die Kommunalpolitik unterstützt werden kann. Martin Horack, einer der drei Vorstände der Genossenschaft Schloss Blumenthal, berichtet beim Pressetermin von Gesprächen mit verschiedenen Bürgermeistern aus dem Landkreis. „Dabei ist rausgekommen, dass alle mit dem Thema ein Stück weit überfordert sind oder sagen, dass sie nicht das richtige Personal haben.“

Er hofft deshalb, dass am Samstag, 7. Mai, möglichst viele Vertreter von Kommunen zu dem Workshop „Nachhaltige Kommunalentwicklung mit starker Bürgerbeteiligung“ kommen werden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird es der erste Präsenz-Workshop sein, zu dem die Teilnehmer zusammenkommen.

Workshoptag soll Entwicklung im Landkreis anstoßen

Der Fokus des Workshoptages, der von 10 bis 17 Uhr geht, werde es sein, einen Prozess anzustoßen, sagt Horack. "Wir wollen den Tag gemeinsam nutzen, um einen klaren Prozess zu definieren, wie die nachhaltige Entwicklung in den Kommunen, aber auch im gesamten Landkreis beschleunigt werden und durch Bürgerbeteiligung Rückenwind und größtmögliche Unterstützung erhalten kann."

Professionelle Moderatoren, die auch schon die Entwicklung der Nachhaltigkeitsrichtlinien der Stadt Augsburg mit begleitet haben, werden durch den Workshop und die Vorträge führen. Frank Uhl, der Nachhaltigkeitsmanager des Landkreis Rhein-Hunsrück, wird zur Einstimmung "Best-Practice"-Beispiele vorstellen. Die Anmeldung zum Workshop ist möglich auf www.forum-z.de oder per E-Mail an wandel@schloss-blumenthal.de.

"Wandelsonntag" in Blumenthal dient dem Austausch

Um den gegenseitigen Austausch von Interessierten geht es dann am sogenannten "Wandelsonntag", 8. Mai, von 11 bis 18 Uhr, für den keine Anmeldung erforderlich ist. Neben stündlichen Kurzvorträgen von Gruppierungen wie der Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt oder dem Bündnis Zukunftsfähiges Mering wird es an dem Tag auch um das Aufbauen von Kontakten und das Vernetzen gehen. Für eine nachhaltige Entwicklung müssten zügig innerhalb dieses Jahrzehnts viele Dinge begonnen werden, sagt Horack. Er ergänzt: "Firmen müssen sich neu aufstellen und auch der persönliche Wandel ist gefragt."

Das Forum Zukunft findet in Schloss Blumenthal am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 18 Uhr statt.