Aichach

vor 4 Min.

BR-Radltour in Aichach: 9000 Menschen feiern auf dem Volksfestplatz

Plus Tausende Menschen feiern mit den BR-Radlerinnen und Radlern auf dem Aichacher Volksfestplatz. Dort treffen sich auch alte Radl-Freunde wieder.

Von Hannah Wastlhuber

"Meistens verstehen wir, was der andere sagt, manchmal aber auch nicht", sagt Dietmar Berthele und lacht. Der Oberallgäuer hat an einem der vielen Biertische auf dem Aichacher Volksfestplatz Platz genommen, ihm gegenüber sitzt Dietmar Läuter aus Sachsen. Auch ihm hört man deutlich an, wo er herkommt. Bei der BR-Radltour waren die beiden schon oft dabei, hier haben sie sich auch kennengelernt.

