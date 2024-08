Bürger verärgert: Hunde baden trotz Verbots in Aichacher Kneippanlage

Bereits seit 1978 kann in Aichach gekneippt werden. Die Anlage am Griesbacherl wird von einer alten Leitung gespeist, die die Stadt früher mit Trinkwasser versorgte. Eigentlich ein Ort, an dem Kneipp-Begeisterte etwas für ihre Gesundheit tun und sich erholen können. Aber seit der Sanierung der Anlage im Frühjahr 2022 gibt es immer wieder Beschwerden über Hundehalter, die sich nicht an das Hundeverbot auf der Anlage halten. Das sorgt bei einigen Bürgern für Ärger.

In der Facebook-Gruppe „Wir aus Aichach“ schreibt eine Nutzerin: „Es sind Hunde im Wasser. Das ist kein Hundebad.“ Bilder, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen genau das: Hunde, die direkt vor den Verbotsschildern im Wasser spielen. Ein Leser hat das bei seinen regelmäßigen Wanderungen, die an der Kneippanlage enden, schon häufig beobachtet: „Die Hunde sind zum Teil in der Anlage und zum Teil außen herum unterwegs. Sie müssten aber eigentlich angeleint sein.“ Dabei gehe es ihm nicht ausschließlich um die Hygiene. Sondern auch um die Familien mit kleinen Kindern, die dort häufig unterwegs sind. Die Hunde könnten eventuell schnappen oder aber die Kinder abschrecken, befürchtet er.

Trotz Verbotsschildern lassen Hundebesitzer ihre Tiere immer wieder in das Becken der Aichacher Kneippanlage.

Aichacher Ordnungsamt geht mit Kontrollen gegen uneinsichtige Hundebesitzer vor

Der Leser sagt: „Es ist ein harter Kern aus drei bis vier Personen mit Hunden. Oftmals sind aber auch andere da“. Sie müssten endlich einsehen, dass Hunde in der Kneippanlage nichts zu suchen haben. Vor Kurzem sei es zu einem unschönen Zwischenfall gekommen: Der Leser und ein Freund hätten eine Frau darauf hingewiesen, dass deren Hund gerade ein großes Geschäft hinter der Sitzbank verrichte. „Kurz darauf ist dann ein Mann mit zwei großen schwarzen Hunden drohend auf uns zugekommen und hat mich dreimal gefragt, ob ich ein Problem hätte.“ Das sei nicht der erste Vorfall gewesen, aber sicher der markanteste.

Der Leser betont, dass er die Hundebesitzer keinesfalls verteufeln wolle. Denn es gebe auch solche, die sich vorbildlich verhalten: „Vielleicht ist ja eine Kompromisslösung möglich. Ein Planschbecken für Hunde in gewissem Abstand.“ Helfen könnten nach seiner Meinung auch Kontrollen durch das Ordnungsamt zu „relevanten“ Uhrzeiten.

Die Kneippanlage am Aichacher Griesbacherl soll ein Ort der Gesundheit und Erholung sein. Doch frei laufende Hunde sorgen immer wieder für Ärger.

Der stellvertretende Leiter des Aichacher Ordnungsamtes, Dennis Schäffler, erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Grundsätzlich ist das Betreten der Kneippanlage für Hunde verboten. Es werden Kontrollen durchgeführt.“ Sollte ein Hundebesitzer erwischt werden, drohe ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Das würde ein Bußgeld nach sich ziehen.