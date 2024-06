Bürokratie bremst Wasserwerk-Bauprojekt der Magnusgruppe

Fotovoltaikanlage darf nicht einspeisen. Hanglage am Wasserwerk verursacht Hochwasser nach Starkregen. Vorsitzender sieht Verbesserung nach Ende der Baumaßnahme.

Der Aichacher Wasserversorger Magnusgruppe biegt mit seiner nun vier Jahre dauernden Baumaßnahme in die Zielgerade ein. Die vorletzten Bauvergaben standen bei der Verbandsversammlung auf der Tagesordnung. Dabei erlebten die Mitglieder der Magnusgruppe eine Premiere. Erstmals tagten die Räte im neuen Sitzungsraum des Oberbernbacher Wasserwerks. Eigentlich nur für die Sitzungen des Verbandsausschusses gedacht, soll nach übereinstimmendem Votum künftig auch weiterhin die Verbandsversammlung in diesem Raum stattfinden.

Verbandsvorsitzender Rupert Reitberger berichtete zunächst nicht über Trinkwasser, sondern über Hochwasser. Durch Unterspülungen und Hangabbrüche wurden Leitungen in Blumenthal (Stadt Aichach) und im Bereich des Marktes Kühbach unterschwemmt und beschädigt. Mit einer unangenehmen Situation sieht sich laut Reitberger das Magnus-Wasserwerk wiederkehrend konfrontiert. Bedingt durch die Hanglagen des Geländes entlang des Bachfeldbaches staut sich das Wasser bei Starkregen so an, dass Anlieger mit Hochwasser zu kämpfen haben. Auch aus dem Südhang des Wasserwerks fließt Regenwasser in den Bach. Reitberger berichtete, dass er regelmäßig mit diesen Folgen konfrontiert werde. Persönlich besichtigte er die mehr als unangenehmen Folgen und stellte fest, dass diese Überschwemmungen reparabel sind. Für dieses Gewässer dritter Ordnung ist jedoch die Stadt Aichach Baulastträger.

3,6 Hektar großes Gelände wird bepflanzt

Laut dem Vorsitzenden wird sich nach Ende der Baumaßnahmen und nach Einsaaten und Bepflanzungen des 3,6 Hektar großen Geländes die Situation wesentlich verbessern. Reitberger erklärte: „Wir wollen die Niederschläge auf unserem Grundstück zur Versickerung bringen, um dadurch auch das entnommene Grundwasser für den Brunnen II wieder weitgehend zu kompensieren.“ So werden jetzt schon die gesammelten Oberflächenwässer aus dem neuen Wasserwerk über vier Versickerungsschächte dem Grundwasser zugeführt und nicht in die Kanalisation oder den Bachfeldbach eingeleitet. „Wir legen größten Wert darauf, dass das Gesamtgelände nach den Grundsätzen der Biodiversität gestaltet wird“, so Reitberger.

Auch die zunehmende Belastung des technischen Personals sparte er nicht aus. Diese werde durch die neue TVO (Trinkwasserverordnung) nicht weniger. Diese wurde von 25 Paragrafen auf 72 erweitert. „Da kommt was auf uns zu.“ Deshalb passt für die Wasserversorger auch der aktuelle Entlohnungstarif, der TVÖD, nicht mehr. Reitberger berichtete, dass jetzt schon die Wasserversorger der Stadtwerke Augsburg als Dienstleister für kommunale Wasserversorger gefragt sind, weil diesen das Fachpersonal fehlt. Diese Situation werde sich noch verschärfen. Auf die aktuelle Baumaßnahme eingehend, verhehlte der Magnus-Chef seine Verärgerung nicht. Der Grund ist wiederum die Bürokratie. "Seit Ende vergangenen Jahres könnten wir aus der eigenen PV-Anlage den Eigenbedarf für das Werk in Oberbernbach decken." Es fehle jedoch die Freigabe durch Bayern-Netz, um den Schalter umlegen zu können. Gleiches gilt für die Barrierefreiheit. Seit einem halben Jahr ist der Aufzug fertig, funktioniert, darf aber nicht in Betrieb gehen, weil ihn der TÜV bisher nicht abgenommen hat. Nachfragen würden ins Leere gehen, ärgerte sich Reitberger.

Insgesamt war der Vorsitzende jedoch mit dem Bauablauf zufrieden: "Nach vierjähriger Bauzeit sind wir nach wie vor im Lot. Auch die Baukosten haben wir im Griff, jedoch übersteigen die aktuell anstehenden Vergaben die Kostenberechnungen aus 2019." Nach Abschluss der Maßnahme sei mit einer moderaten Kostenerhöhung zu rechnen, vermutete der Verbandsvorsitzende.

Stand der Kosten Die aktuelle Mittelverwendung (Prognose) beziffert sich auf 12,7 Millionen Euro, bezahlte Baurechnungen: 7,4 Millionen Euro, auf dem flüssigen Baukonto liegen 5,1 Millionen Euro.

Schlosserarbeiten für Vordach Die Vergabe der Schlosserarbeiten für das Stahlvordach am Verwaltungsgebäude wurde zurückgestellt. Von acht Firmen wurden Angebote angefordert, eingegangen ist jedoch nur eins. Der Angebotspreis von rund 103.000 Euro wurde von den Räten mehrheitlich nicht akzeptiert, nachdem die Prognose bei 67.000 Euro lag. Es soll eine Neuausschreibung erfolgen.

Außenanlagen beauftragt Sechs Firmen hatten für die Außenanlagen, Straßenbau und Betriebshof, ein Angebot abgegeben. Den Zuschlag erhielt Schweiger-Straßenbau aus Altomünster zum Angebotspreis von rund 455.000 Euro.

Dacharbeiten beauftragt Für die Zimmerer- und Blechdacharbeiten gingen zwei Angebote ein. Den Zuschlag erhielt Gebrüder Meier aus Affing zum Angebotspreis von rund 200.000 Euro. Die Kostenschätzung belief sich auf 152.500 Euro. Der Grund der Kostenmehrung: gestiegene Material- und Lohnkosten.

Höhere Baumeisterleistungen Aufgrund gestiegener Lohn-, Material- und Energiekosten hatten die Verbandsräte eine Preisanpassung in Höhe von rund 172.000 Euro für die anstehenden Baumeisterleistungen zu akzeptieren. Das Leistungsangebot stammt aus dem Jahr 2021. Die Ausführung Bau, Garagen und Schüttboxen kann jedoch erst jetzt erfolgen. (AZ)