Aichach

vor 18 Min.

Bund Naturschutz rät: So füttern Sie Vögel im Winter richtig

Plus Die Aichacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz gibt einmal monatlich Tipps zum naturnahen Gärtnern. Heute: "Vögel füttern ja, aber bitte richtig".

Unter dem Motto "Igel & Co sagen Hallo" gibt die Aichacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) seit März 2020 einmal monatlich Tipps zum naturnahen Gärtnern auf dem Balkon und im Garten. Der BN will so zeigen, dass erste Schritte gar nicht schwer sind. In der Januarfolge geht es darum, was beim Füttern von Vögeln zu beachten ist.

