Bunt gemischtes Programm beim Hoagarten im Aichacher Pfarrzentrum

Beim traditionsreichen Aichacher Hoagarten im Pfarrzentrum „Haus St. Michael“ am Samstag, 16. November, bieten unterschiedliche Volksmusikgruppen ein bunt gemischtes Programm, das von Lenz Berger unterhaltsam moderiert wird. Der Hoagarten im Pfarrzentrum Haus St. Michael (Schulstraße 8) in Aichach beginnt um 19.30 Uhr. Es gibt Restkarten zum Preis von 18 Euro, ermäßigt 13 Euro an der Abendkasse im Pfarrzentrum ab 18.30 Uhr. Kinder bis 14 haben generell freien Eintritt. Alle Menschen, die aus Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten die Tickets für einen Euro.

Für die Veranstaltung verlosen die Aichacher Nachrichten dreimal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie uns bis spätestens Mittwoch, 13. Oktober, 18 Uhr, eine E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de mit dem Stichwort „Hoagarten“ mit Namen, Adresse und Telefonnummer. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/Datenschutz oder unter 0821/777-2355. (AZ)