Busunfall nahe dem Aichacher Gymnasium: Bus stößt mit Auto zusammen

Ein Bus und ein Auto sind in Aichach zusammengestoßen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geschah der Unfall am frühen Freitagmorgen nahe dem Deutschherren-Gymnasium in Aichach.

Busfahrer übersieht beim Abbiegen laut Polizei ein Auto

Der 40-jährige Busfahrer wollte gegen 7.30 Uhr mit seinem Kraftomnibus, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste befanden, vom Busbahnhof des Deutschherren-Gymnasium in Aichach stadteinwärts abbiegen. Dabei übersah er nach Polizeiangaben den von links kommenden Wagen eines 36-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß kam. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 8000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (nsi)