Buttons gegen Ausgrenzung und Diskriminierung

Im Rahmen eines Projekts an den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land setzten sich Schüler und Schülerinnen mit dem Thema „Soziale Gerechtigkeit“ auseinander. Lehrer und Projektleiter Konstantin Engelhardt sieht darin eine entscheidende Chance: „Soziale Nachhaltigkeit ist mehr als ein Schlagwort – es ist der Schlüssel zu einer lebendigen, fairen und zukunftsfähigen Gesellschaft.“ Die kreative Umsetzung des Themas erfolgte in Zusammenarbeit mit der Medienstelle Augsburg. Dort entstand die Idee, Taschen und Buttons zu gestalten, die bei der Langen Nacht der Demokratie im Friedberger Schloss präsentiert wurden. Die Besucher und Besucherinnen konnten an den thematischen Diskussionen und Veranstaltungsformaten teilnehmen und auch ihre eigenen Buttons produzieren. Statements wie „Bist du anders cool?“ oder „Coexist“ zeigten, dass der Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung ein wesentlicher Bestandteil sozialer Nachhaltigkeit ist. (AZ)

