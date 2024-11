Conny und die Sonntagsfahrer spielen Hits der 50er und 60er Jahre

Die Band „Conny und die Sonntagsfahrer“ kommen am Sonntag, 16. März, um 18 Uhr mit Ihrem Programm „Schön war die Zeit“ ins Aichacher Pfarrzentrum. Sie haben sich ganz dem deutschen Schlager der 50er und 60er Jahre verschrieben und nehmen ihr Publikum auf amüsante, unterhaltsame und kurzweilige Art und Weise mit auf die Reise in die Zeit des Wirtschaftswunders. Die vier Musiker präsentieren unter anderem unvergessene Melodien von Peter Alexander, Caterina Valente oder Freddy Quinn. Der Kartenvorverkauf ist gestartet, online unter www.reservix.de und bei der Urlaubsoase in Aichach.

Pfarrzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kartenvorverkauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis