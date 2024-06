Das Aichacher Ferienprogramm macht 150 abwechslungsreiche Angebote

Ab Montag, 1. Juli, sind online Anmeldungen möglich. Einkommensschwache Familien erhalten Nachlässe. Im Programm gibt's einige Neuheiten.

Die Stadt Aichach bietet in den Sommerferien wieder ein Ferienprogramm für Kinder aus Aichach und Umgebung an. Die Buben und Mädchen können sich auf abwechslungsreiche Angebote freuen, egal ob sie lieber aktiv sind, gerne basteln oder experimentieren, sport- oder musikbegeistert ist. Fast 150 Kurse stehen zur Auswahl.

Das Ferienprogramm ist laut Mitteilung ab Montag, 1. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, im Internet freigeschaltet. Unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach können Familien nach passenden Kursen suchen. Bei entsprechender Nachfrage werden während der Sommerferien weitere Kurse dazukommen – es lohne sich also, immer wieder einmal auf die Internetseite zu schauen, rät die Stadt. Ein gedrucktes Ferienprogramm gibt es auch heuer nicht.

Ferienprogramm steht auch Kindern außerhalb Aichachs offen

Neue Kurse in diesem Jahr sind unter anderem Kinderyoga, Hinterglasmalerei, Kinderturnen mit Mobbingprävention oder Outdoor-Werkeln für Mädels. Dabei wird ein Blumenkasten gebaut. In einem anderen Kurs entstehen Fledermauskästen aus Holz. Bei „Aus alt mach neu“ wird aus alten Ketten neuer Modeschmuck gebastelt. Neu sind auch „Team up, das ultimative Game-Show-Erlebnis" und ein Kurs der Wasserwacht unter dem Motto „Heut' bin ich Rettungsschwimmer“. Außerdem gibt es nach ein paar Jahren Pause wieder den Schach-Schnupperkurs und den Wasserski-Kurs in Friedberg.

Vom 1. bis 14. Juli können sich die Aichacher Kinder fürs Ferienprogramm anmelden. Am Montag, 15. Juli, findet dann die Vergabe der Kursplätze statt. Bei überbuchten Kursen entscheidet das Los über die Teilnahme. Ab Dienstag, 16. Juli, können sich auch Kinder und Jugendliche aus den Nachbargemeinden für die restlichen Kursplätze anmelden. Für alle Kurse, die nicht ausgebucht sind, ist eine Anmeldung bis 24 Stunden vor Beginn online unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach möglich.

Ferienprogramm: Kinder aus ärmeren Familien bekommen Preisnachlass

Familien, die nicht über genügend Einkommen verfügen, um ihren Kindern die Teilnahme im Ferienprogramm zu ermöglichen, kann ein Nachlass oder ein verbilligter Tarif gewährt werden. Bei entsprechender Hilfsbedürftigkeit wird bei der Anmeldung im Büro Öffentlichkeitsarbeit, Kultur & Tourismus im Rathaus (Stadtplatz 48) im Einzelfall unbürokratisch und vertraulich entschieden, ob ein Nachlass möglich ist. Zu beachten ist allerdings: Bei einer Anmeldung über das Internet ist dies nicht möglich.

Informationen Info-Büro Stadt Aichach, 08251 / 902-76 oder Ferienprogramm@aichach.de. (AZ)