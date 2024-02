Aichach

vor 46 Min.

Das bunte Kabinett von Schaufensterpuppen in Sulzbach

Plus Ob Skikleidung oder Strandmode. Carina Greppmair steckt ihre Schaufensterpuppen immer wieder in andere Klamotten. Sie will Passanten eine Freude machen – mit Erfolg.

Von Marian Erhard

Wer auf der Hauptstraße durch den Aichacher Stadtteil Sulzbach fährt, kommt zwangsläufig am Haus von Carina Greppmair vorbei. Vor der Haustür bereitet sich eine kleine Gruppe Kostümierter auf eine Mottoparty vor. Aber warum reagieren sie nicht, wenn man ihnen zuwinkt? Und wieso starren sie nur in eine Richtung? Es sind Puppen. Genauer gesagt: Schaufensterpuppen. Ihre geistige Mutter ist Carina Greppmair. Hunderte von Klamotten und Euros, Dutzende Perücken und viele Stunden ihrer Freizeit investiert sie in ihre außergewöhnliche Leidenschaft. So will sie sich selbst und den Menschen etwas bunte Freude in den Alltag bringen.

Aus einer Laune heraus kaufte sich die 40-jährige Erzieherin 2023 eine Schaufensterpuppe bei einer Verkaufsplattform im Internet. 48 Euro zahlte sie für die Puppe, die in den 50er-Jahren schon in Schaufenstern von Boutiquen stand. "Da kam mir die Idee, ihr eins meiner Kleider anzuziehen", erinnert sich Greppmair. Passend zur Erdbeersaison steckte sie die Puppe in ein rotes Sommerkleid mit kleinen Erdbeeren darauf. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Es folgten rote High Heels, eine braune Langhaar-Perücke, Ohrringe, roter Lippenstift und eine rote Haarschleife. Anschließend setzte sie die Puppe an einen kleinen Gartentisch vor dem Haus und stellte ihr ein paar Blumen in einem Tontopf dazu. "Das hat mir dann einfach direkt so viel Spaß gemacht, da hab ich mich gleich nach mehr Schaufensterpuppen umgeschaut", so die Sulzbacherin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen