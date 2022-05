Aichach

vor 16 Min.

Das war beim Autosonntag in Aichach geboten

Beim Autosonntag in Aichach präsentierten Händler aus der Region ihre neuen Modelle.

Plus An diesem Wochenende fand in Aichach nach langer Corona-Pause wieder der Autosonntag statt. Er wurde begleitet von einer Sonderschau zum Thema "Nachhaltige Mobilität".

Von Lara Voelter

Eine junge Frau steigt aus einem schwarzen Audi A1, der auf dem Aichacher Stadtmarkt parkt. "Ich hab mein Auto gefunden!", ruft sie. Antonia Gundel aus Aichach ist gerade mit ihrem Führerschein fertig und nun auf Autosuche. Zwar sei der Preis von knapp 25.500 Euro für eine Fahranfängerin sehr hoch, sagt sie, "aber der Audi A1 ist mein Traumauto!" Die 20-Jährige ist nur eine von zahlreichen Menschen, die sich in Aichach auf dem Autosonntag über verschiedene Automodelle informiert haben – oder bereits mit einer ernsten Kaufabsicht gekommen sind. Seit 1964 gibt es den Autosonntag in Aichach, in diesem Jahr konnte er nach zweijähriger Coronapause wieder stattfinden. 14 regionale Aussteller präsentierten ihre Marken und Modelle: 130 Autos waren auf dem Stadtmarkt vertreten. Der Veranstalter Stephan Junginger organisiert den Autosonntag seit 25 Jahren und schätzt die Besucherzahl mittags auf etwa 5000 bis 6000 Menschen.

