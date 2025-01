Dem Verein der Vogelfreunde Aichach droht die Auflösung

Seit 52 Jahren gibt es den Verein der Vogelfreunde Aichach und Umgebung. Die Mitglieder sind größtenteils Züchter von verschiedenen Vogelarten. Sie haben auch die Voliere mit Wellensittichen betreut, die in der Grünanlage am Griesbacherl in Aichach steht. Nun aber steht der Verein vor der Auflösung. In der Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 30. Januar, stimmen die Mitglieder darüber ab.

