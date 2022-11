Aichach

Der Aichacher Christkindlmarkt ist zurück - und die Besucher auch

Plus 31 Häuschen sind rund um das alte Rathaus in Aichach aufgebaut. Auf dem alternativen Christkindlmarkt verkauften Vereine und Einrichtungen am Sonntag für den guten Zweck.

Von Gerlinde Drexler

Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz findet heuer wieder der Aichacher Christkindlmarkt statt. Bei der Eröffnung am Freitag herrschte „Engelalarm“ auf der Bühne vor dem alten Rathaus. Fast 20 himmlische Botinnen und Boten hatten sich dort versammelt. Das Christkind war sogar doppelt vertreten. Am Sonntag nutzten viele Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, außerdem den alternativen Christkindlmarkt auf dem Schlossplatz zu besuchen. Auch der verkaufsoffene Sonntag zog Publikum in die Stadt.

