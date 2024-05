Der Aichacher Stadtgarten wird zur Spiel- und Ausstellungswiese

Das Forum Zukunft und die BN-Kreisgruppe veranstalten Anfang Juni die Messe „future fair – Ja-Markt für Zukunft“ auf dem Freizeitgelände in Aichach. 15 bis 20 Aussteller werden dabei sein.

Was gibt es heute schon an Möglichkeiten für eine faire Zukunft? Antworten darauf soll die Messe „future fair – Ja-Markt für Zukunft“ geben. Sie findet am 2. Juni im Stadtgarten in Aichach statt. Mit 15 bis 20 Ausstellern rechnen die Organisatoren, das Forum Zukunft und die Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN), die ihr neues Projekt bei einem Presseteam im Landratsamt in Aichach vorstellten. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg, der das Projekt unterstützt, wird mit einem großen Stand vertreten sein. Zwischen 10 und 17 Uhr soll der Stadtgarten zu einer Fest-, Spiel- und Ausstellungswiese für Jung und Alt werden.

Dazu sollen auf dem Freizeitgelände an der Paar westlich des Freibads unter anderem ein Dialograum für Demokratie, kurze Vorträge, verschiedene Workshops oder ein Kunstprojekt beitragen. Den Organisatoren, vertreten durch Ernst Haile, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe, und Martin Horack, Geschäftsführer von Schloss Blumenthal, ist es wichtig, dass auf der Messe Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig mit neuen Ideen und nachhaltigen Produkten inspirieren und sich dazu austauschen können. Deswegen wird es auch interaktive Angebote wie eine Projektschmiede geben, an dem Ideen entwickelt werden können. Die Messe ist eine Weiterentwicklung vom Markt der Möglichkeiten, den das Forum Zukunft im Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) veranstaltet hat.

Vor allem in vier Bereichen sollte die Region die Dinge selbst in die Hand nehmen, finden die Organisatoren. Das ist zum einen die Ernährung. Um unabhängig vom Weltmarkt und Großkonzernen zu werden, sollten vor Ort landwirtschaftliche Produkte aus der Region die Menschen ernähren. Das Gleiche gilt für das Thema Energie, die regional erzeugt werden sollte. Zum Thema Mobilität, das zusammen mit Behausung, also Unterkunft und Kleidung, ein weiterer Schwerpunkt ist, werden auf dem Ja-Markt auch Anbieter von E-Rollern und E-Bikes sein. Diese vier Themenschwerpunkte würden sich auch durch die Workshops ziehen, kündigt Horack an. Zum Thema Nachhaltigkeit in der Region sagt er: „Wir werden auf der Messe sehen, dass es schon eine ganze Menge gibt.“

Volkshochschule stellt Kurse zu Energie vor, und Repair-Café informiert über Angebot

Die Volkshochschule im Landkreis stellt zum Beispiel Kurse im Bereich Energie, Umwelt oder Diversität vor. Das Repair-Café informiert über seine Angebote, die Fairtrade-Stadt Aichach (Bürgermeister Klaus Habermann ist der Schirmherr vom Ja-Markt) bietet ein kleines Verkaufssortiment an, ebenso der Biohof Blumenthal. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) wird unter anderem über Arten- und Naturschutz informieren. Das Landratsamt, das sich durch den Nachhaltigkeitsbeirat intensiv um Themen kümmert, die auf der Messe future fair angesprochen werden, ist ebenfalls mit einem Stand vertreten. Sie würden „möglichst viel Informationen für die Bürger, was wir an Maßnahmen und Projekten umsetzen“ vorstellen, sagt Nachhaltigkeitsmanagerin Lisa Artmaier. Als Beispiele nennt sie die Fotovoltaikberatung, den Umweltschutz oder die Abfallwirtschaft, die ebenso wie Vertreter vom Bildungsbüro Fragen vor Ort beantworten können.

Ein großes Weltverteilungsspiel soll dazu anregen, Gespräche über globale Verhältnisse und Verteilungen zu führen und sie in Bezug zu lokalen Angeboten zu setzen. Auch die Initiative „Aichach bleibt bunt“ wird bei dem Ja-Markt einen Stand haben. Die Unterhaltung wird auch nicht zu kurz kommen. Es gibt einen Bio-Biergarten und musikalische Einlagen, unter anderem von Schülerinnen des Aichacher Gymnasiums. Auch ein Auftritt von Jazzgitarrist Michael Gerle ist geplant. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine innovative Musikmitmachstation oder eine Führung mit dem Titel „Was wächst denn da?“.

Das Ziel sei es, die Messe „future fair – Ja-Markt für Zukunft“ in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, der Stadt Aichach und dem Wittelsbacher Land Verein zu etablieren, so der BN-Kreisvorsitzende. Er kann sich vorstellen, sie im kommenden Jahr zum Beispiel im Raum Friedberg zu veranstalten. Das würde sich schon deshalb anbieten, weil sich das Bündnis Nachhaltiges Mering, das ebenfalls einen Stand auf der Messe haben wird, dort sehr engagiere, überlegt Haile laut.