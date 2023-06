Aichach

Der Aichacher Stadtplatz wird busfreie Zone

Ab 2024 soll dieses Bild der Vergangenheit angehören: Die Haltestellen für die großen Busse werden vom Stadtplatz an die Martinstraße verlegt.

Plus Damit die Busse künftig nicht mehr am Aichacher Stadtplatz halten, übernimmt der Landkreis einen Teil der Kosten. Dennoch diskutiert der Stadtrat kontrovers, ob er das will.

Von Claudia Bammer

Die großen Busse verlassen den Aichacher Stadtplatz. Die Verlegung der Haltestellen an die nahegelegene Martinstraße hat der Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen. Geschehen soll das zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 oder spätestens zum 1. Januar 2024. Eine längere Diskussion entzündete sich nochmals an den Kosten, die der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) für die Mehrkilometer, die wegen der Haltestellenverlegung gefahren werden, geltend macht. Obwohl der Landkreis zugestimmt hat, einen Teil davon zu übernehmen.

Die Verlegung der Bushaltestellen vom Stadtplatz an die Martinstraße soll der erste Schritt hin zu einer Verkehrsberuhigung am Stadtplatz sein. Das hatte der Stadtrat schon im Oktober 2021 mehrheitlich beschlossen. Bevor nun endgültig darüber entschieden werden konnte, waren aber noch viele Fragen zu klären – angefangen damit, wo die Busse künftig halten sollen, bis zu den Auswirkungen auf die Fahrpläne der betroffenen AVV-Buslinien.

