Der Bezirk Schwaben stellt eine historische Tanzform aus Aichach vor

Im 19. Jahrhundert waren bei bürgerlichen Bällen Quadrille-Tänze wie die bis heute bekannte Française sehr beliebt. Im Stadtarchiv Aichach wurde vor einiger Zeit eine handschriftliche Tanzbeschreibung einer Lance-Quadrille entdeckt. Eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern hat sich anhand dieses Manuskriptes an die Rekonstruktion dieser Quadrille gemacht. Die Tanzfiguren, zu denen sich je vier Paare bei der Lance formieren, heißen unter anderem „Grande chaîne“, „Schiefe Linien“ und „Stern“. Vorgestellt wird dieser wiederentdeckte, elegante Gesellschaftstanz bei einem Tanzkurs am Mittwoch, 16. Oktober um 20 Uhr in der Grundschule Nord in Aichach. Bei Kursabenden am 23. Oktober und 6. November kann die Lance noch besser eingeübt werden. Die Leitung haben Sabine Dauber und Christoph Lambertz. Anmeldung bei der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben: volksmusik@bezirk-schwaben.de. Der Eintritt ist frei.

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tanzkurs Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis