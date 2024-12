Der Chor Altomünster-Hohenwart singt im Advent im Augsburger Dom

Im Hohen Dom zu Augsburg umrahmte der Gemeinschaftschor Altomünster-Hohenwart den Gottesdienst „Cantate Domino zum 3. Advent“ unter der Leitung von Franz Seitz-Götz musikalisch. Bischof Bertram Meier erschien vor Beginn an der Chortribüne und begrüße die 48 Sängerinnen und Sänger persönlich. Der Kirchenraum war gut gefüllt, auch Gläubige aus dem Wittelsbacher Land wurden gesehen. In seiner Katechese (Ansprache) verstand es Bischof Bertram, den Bogen vom Bibeltext „O Rex – o König“ zu den allgemein bekannten bayerischen Herrscherpersönlichkeiten und zu Kaiserin Elisabeth zu spannen. Am Ende klatschen die zahlreichen Gottesdienstbesucher der Altomünster-Hohenwarter Sängerschar viel Beifall für die fünf gekonnt vorgetragenen Chorsätze, auch Domkantor Julian Müller äußerte sich anerkennend.

Michael Schmidberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Advent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bischof Bertram Meier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis