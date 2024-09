Der DAV Aichach durchquert das Tennengebirge

Unter der Leitung von Elisabeth Oswald haben sich neun Teilnehmer des DAV Aichach auf das Abenteuer einer Durchquerung des österreichischen Tennengebirges im Salzburger Land eingelassen. Für die Tour ist es notwendig, zweimal auf Selbstversorgerhütten zu übernachten. Vom Gasthaus Stegenwald in Tenneck ging es in etwa fünf Stunden zum Leopold-Happisch Haus (1925 Meter), der ersten Übernachtungshütte. Eigentlich erwartete die Gruppe, die Hütte komplett für sich alleine zu haben. Bei der Ankunft stellte sich aber heraus, dass sie in den Schafabtrieb im Tennengebirge ("Schafischö Pfarrwerfen") geraten waren, der am nächsten Morgen beginnen sollte. Circa 65 Schaftreiber teilten sich mit den Aichachern die für maximal 50 Personen ausgelegte Hütte. Vorteil der unruhig verlaufenen Nacht war, dass die Gruppe sich unauffällig in die Feierlichkeiten der Schaftreiber einbringen konnte. Am nächsten Morgen erfolgte zeitig der Start Richtung Laufener Hütte über das Kerngebiet des Tennengebirges. Nach einem kurzen Zwischenstopp an der Schafsammelstelle ging es im stetigen Auf- und Abstieg in etwa fünf Stunden bis zum Bleikogel (2411 m). Danach waren es noch zwei Stunden zur Laufener Hütte (1725 m). Nach einer ruhigeren Nacht ging es am Sonntag noch zum Edelweißkogel (2030 m), bevor ins Tal nach Abtenau abgestiegen wurde.