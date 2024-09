Der Fischerkönig des Kreisfischereivereins Aichach ist ein alter Bekannter

Zum traditionellen Königsfischen des Kreisfischereivereins Aichach trafen sich fast dreißig hoffnungsfrohe Mitglieder bei spätsommerlichem Wetter. Derart optimistisch gestimmt ging man an den freigegebenen Gewässerstrecken in den Wettbewerb um den Siegerpokal und wertvolle Sachpreise. Nach dem offiziellen Ende traf man sich zum Wiegen der Fische und zum Erfahrungsaustausch. Das Fangergebnis fiel im Vergleich zu den Vorjahren zwar nicht gerade üppig aus, doch die Teilnehmer ließen sich davon die Laune nicht verderben. Vorsitzender Karl-Josef Gerum konnte mit Juri Novocrescenov einen alten Bekannten auf dem Siegertreppchen mit der Königskette und dem Olaf-Andersson-Pokal auszeichnen. Ein Spiegelkarpfen von fast drei Kilogramm brachte den Tagessieg. Den zweiten und dritten Platz holten sich Hans Krimmer und Rudolf Gabriel. Bei den Jugendlichen ging Joshua Kistler mit einem schönen Barsch in die Wertung ein. Die nächsten anstehenden Termine für die Aichacher Fischer sind Arbeitsdienste im September sowie ein Fliegenfischer-Kurs und die Herbstversammlung im Oktober.

