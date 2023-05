Der Flohmarkt in Aichach startet am Samstag mit neuen Betreibern

Gesundheitliche Gründe zwingen den alten Organisator des Aichacher Flohmarkts zum Aufhören. Nachdem der letzte Markt ausfallen musste, soll es im Mai weitergehen.

Mit etwas Verspätung startet am Samstag nach der Winterpause die Flohmarktsaison in Aichach. Eigentlich hätte Anfang April der erste Flohmarkt in diesem Jahr stattfinden sollen, doch der bisherige Organisator musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Inzwischen gibt es eine neue Lösung: Das Umzugs- und Entrümpelungsunternehmen Geringer Handel und Logistik aus Ecknach übernimmt ab sofort die Organisation des Flohmarkts. Vieles bleibt dabei beim Alten, doch manche neuen Akzente wollen die Neuen setzen.

Der Betreiberwechsel kam relativ spontan zustande. Ende März war klar, dass es eine Veränderung geben wird. "Die Stadt kam auf uns zu auf der Suche nach Nachfolgern", erklärt Heidi Schmidt, eine der neuen Organisatoren. Denn das Unternehmen war bereits als Betreiber bekannt, organisierte es doch unter anderem auf dem Firmengelände regelmäßig kleinere Flohmärkte. Entstanden ist dieser kleine Unternehmenszweig sozusagen aus der Not heraus: "Bei Entrümpelungen wollen viele Kundinnen und Kunden eigentlich gute Waren wegwerfen", erklärt Schmidt. In manchen Fällen habe man diese deshalb abgekauft und für kleines Geld auf Flohmärkten weiterverkauft. Später kamen selbst organisierte Flohmärkte im kleineren Stil hinzu. Nun folgt der nächste Schritt mit dem vergleichsweise großen Flohmarkt auf dem Aichacher Volksfestplatz.

Mehr als 50 Anmeldungen für den Aichacher Flohmarkt im Mai

Dort tritt das Unternehmen gleichzeitig als Betreiber und Verkäufer auf. "Wir sind schon aufgeregt", sagt Schmidt. Die erste Resonanz sei positiv gewesen: Mehr als 50 Anmeldungen von Verkäufern haben die neuen Organisatoren für den Auftakt bereits bekommen. Fix sind diese jedoch nicht: "Dahinter steckt keine Verpflichtung, tatsächlich zu kommen", erklärt sie. Man wolle den Verkäuferinnen und Verkäufern eine gewisse Flexibilität lassen, weshalb Anmeldungen zwar für eine gewisse Planung erwünscht – aber nicht verpflichtend sind: "Man kann auch spontan kommen und auf dem Flohmarkt verkaufen."

Die Kosten für die Verkäuferinnen und Verkäufer belaufen sich auf fünf Euro pro Meter Verkaufsfläche; bei Kleiderständern sind es drei Euro. Bezahlt werden die Gebühren auf dem Markt direkt. Das Angebot ist breit: Von Kleidung über Bücher, Schallplatten oder Antiquitäten ist alles dabei. Wie gut die Qualität der Produkte sein wird, könne man vorab zwar nicht sicher sagen, so Schmidt. "Wir werden aber ein Auge darauf haben, um ein gutes Angebot sicherzustellen." Auch für den kleinen Hunger soll es ein Angebot geben: In einem Imbisswagen wollen die Organisatoren Würstchen, Kartoffelsalat und Pommes verkaufen.

Geringer Handel und Logistik will den Flohmarkt langfristig betreiben

Mittel- bis langfristig soll das kulinarische Angebot ausgeweitet werden. Den Flohmarkt will Geringer Handel und Logistik langfristig betreiben und für Planbarkeit sorgen: Geöffnet wird an jedem ersten Samstag im Monat von März bis Oktober von 7.30 bis 14 Uhr – egal, wie das Wetter wird. Zumindest für den Samstag scheint das Wetter bei einem entspannten Flohmarktbummel aber mitzuspielen.

