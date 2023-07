Der neue Festwirt hat neue Ideen für das Aichacher Volksfest

Plus Erstmals übernimmt der Kühbacher Brauereichef die Regie im Festzelt. Das verkürzte Volksfest hat ein volles Programm. Auch Vereine aus dem Landkreis mischen mit.

Alles neu macht der Bräu – das könnte beinahe das Motto des Aichacher Volksfestes sein. Am Donnerstag, 20. Juli, geht's los. Festwirt ist heuer erstmals Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, der Geschäftsführer der Brauerei Kühbach. Seine Idee, das Volksfest „zu reformieren“, tragen auch die Stadt Aichach und die Schausteller mit. Weshalb es heuer erstmals keine zehn, sondern nur fünf Tage bis zum Montag, 24. Juli, dauern wird. Darüber hinaus gibt es weitere Neuerungen.

Das geht schon beim Auftakt los, der diesmal an einem Donnerstag sein wird. Er beginnt, wie üblich, um 18 Uhr mit einem Standkonzert der Stadtkapelle Aichach am Stadtplatz und dem anschließenden Umzug zum Festzelt mit Anstich. Bei dem Umzug sind heuer erstmals Kinder- und Jugendgruppen der Vereine dabei. Die Stadt hat rund 130 Vereine angeschrieben. Martina Baur vom Infobüro der Stadt ist zuversichtlich, dass viele mit Fahnen zum Umzug kommen.