Aichach

Der TSV Aichach knackt die 3000er-Marke bei den Mitgliedern

Plus Weil beim größten Sportverein der Stadt viele zusätzliche Kosten anfallen, erhöht der TSV Aichach die Beiträge. Bei den Vorstandswahlen wird eine neue Zweite Vorsitzende gewählt.

Von Brigitte Glas

Der TSV Aichach, der größ­te Sportverein der Stadt, steht auf soliden Beinen. So lautete das Fazit auf der diesjährigen General­versammlung. Der Vorsitzende Ri­chard Hangl zog eine erfreuliche Bi­lanz. Auch finanziell stehe der Ver­ein auf gesunden Beinen. Trotzdem gebe es Unwägbarkeiten, sodass die Versammlung einstimmig eine moderate Beitragserhöhung be­schloss. Die gestiegenen Energie­prei­se blieben nach Wegfall des Energiezuschusses – circa 15.000 Eu­ro – komplett beim Verein. Für das Restaurant werde ein neuer Pächter gesucht. Im schlimmsten Fall bliebe ein Minus von circa 40.000 Euro.

Die Verdoppelung der Vereinspauschale fällt heuer weg, was für den TSV auch 40.000 Euro weniger bedeutet. Und es müsse in die Anlagen, vor allem in die TSV-Halle, gut 23.000 Euro investiert werden. Mit der Bei­tragserhöhung sollen etwa 16.000 Eu­ro in die Kasse kommen. Erhöht wer­den die Einzelmitgliedschaften um 50 Cent, die Familien- und Ehe­paarmitgliedschaften um einen Euro pro Monat. Es ergeben sich dadurch Jahresbeiträge zwischen 78 Euro für ein Kind bis zu 186 Euro für Eltern mit allen ihren Kindern.

