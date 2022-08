Die "Aichacher Zupfschwestern" musizieren auf seltenen Instrumenten

Plus Aus 18 Frauen besteht die Tischharfen-Gruppe mittlerweile. Sie erfreuen sich am gemeinsamen Musizieren – und müssen dabei nicht einmal Noten lesen.

"Dann spielen wir jetzt den Hellberger", kündigt Dorothée Fröller das nächste Stück an. "Habt ihr den schon mal gespielt?" Mit verhaltenem Kopfschütteln antworten die neun Frauen, die sich mit ihren Tischharfen in dem kühlen Raum des Aichacher Feuerschützenhauses verteilt haben. Jede hat ihr flaches, hölzernes Instrument gegen die Tischkante gelehnt auf dem Schoß. "Na, dann versuchen wir es doch einfach mal", motiviert die Musikpädagogin die Harfenspielerinnen. Die holen daraufhin große, quadratische Notenblätter aus ihren Mappen und schieben sie unter die Saiten der knapp einen halben Meter langen Tischharfen. Einen Augenblick später vereint sich der helle, leichte Klang der Harfensaiten – und lässt nicht erahnen, dass viele der Musizierenden gar keine Noten lesen können.