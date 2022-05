Die Stadt Aichach soll bis 2040 klimaneutral werden

Plus Wie kann Aichach bis 2040 klimaneutral werden? Berechnungen zeigen im Bauausschuss: Dafür braucht es auch mehr Windräder und mehr Freiflächen-Photovoltaik.

Mehr Windräder und mehr Freiflächen-Photovoltaikanlagen wären unter anderem nötig, damit die Stadt Aichach bis zum Jahr 2040 klimaneutral ist. Das war ein Fazit des Instituts für Energietechnik (IfE), das untersucht hat, wie Aichach dieses Ziel erreichen könnte. Dass die Stadt die Klimaneutralität anstreben soll, darüber war sich der Bauausschuss trotz einiger Zweifel an der Umsetzbarkeit einig.