Dirk Pleyer präsentiert sich mit Einzelausstellung im San-Depot Aichach

Plus Der Dortmunder Künstler Dirk Pleyer ist momentan mit einer Einzelausstellung im Aichacher San-Depot vertreten. Sie trägt den Titel "Die bestehende Ordnung".

Unter dem Titel "Die bestehende Ordnung" präsentiert der Kunstverein Aichach von diesem Samstag bis 11. Juni im Aichacher San-Depot eine raumgreifende installative Arbeit. Sie stammt von dem renommierten Dortmunder Künstler Dirk Pleyer. In einem Vorabgespräch gab er einen Einblick in seine außergewöhnliche Einzelausstellung.

Sie hätte eigentlich schon vor einem Jahr stattfinden sollen, musste jedoch coronabedingt verschoben werden. Der 55-jährige Pleyer stieß nach seinem Studium als Grafik-Designer im Jahr 1995 erst relativ spät zur klassischen Malerei. Irgendwann habe er sich aber von dieser Tradition befreien müssen, erzählt er.