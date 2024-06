Aichach

vor 32 Min.

Doppelkonzert krönt Fritschers Abschiedsvorstellung am Gymnasium

Plus Beim Jubiläumskonzert demonstriert das Deutschherren-Gymnasium in Aichach seine große musikalische Bandbreite. Es gibt viele Höhepunkte.

Von Manfred Zeiselmair

Ganz im Zeichen des 50. Schulgeburtstags stand das Sommer- und Jubiläumskonzert des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG), das wegen des großen Zulaufs an zwei aufeinanderfolgenden Abenden stattfand. Jeweils knapp 200 Besucherinnen und Besucher drängten sich in die Neue Schulaula, um mitzufeiern. Sehr zur Freude der über 80 Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Musiklehrern im Jugendchor, gemischten Chor, Orchester und in der Schulband für ein abwechslungsreiches, begeisterndes Programm sorgten.

Auch einige Ehemalige waren mit von der Partie und nutzten das „Mitmachangebot“ für ehemalige Chor-, Orchester- und Bandmitglieder. Als musikalischer Leiter und Moderator stand ein letztes Mal Arnold Fritscher auf der Bühne. Er geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

