Drei Frauen singen „Diva Highlights“

Die besten Diva-Songs aller Zeiten sind im Rahmen der Aichacher Konzerte bei „Greatest Diva Highlights“ am Freitag, 25. Oktober, zu hören. Zu hören sind Songs von Marilyn Monroe ebenso wie von Marlene Dietrich, Hildegard Knef und Marianne Rosenberg oder Pop- und Soul-Queens wie Tina Turner, Gloria Gaynor und Jennifer Lopez. Auch Gospel- und Musical-Songs gehören zum Programm.

Die Diven werden von drei ganz unterschiedlichen Sängerinnen verkörpert: der Aichacher Kunstpreisträgerin, Sängerin und Schauspielerin Janina Maria Schmaus aus Aichach, der Augsburger Soul- und Gospelsängerin Mom Bee (eine gebürtige Aichacherin) und Melina Schmoll, Sängerin, Schauspielerin und Marilyn Monroe-Double aus München. Durch den Abend führt der aus Aichach stammende Moderator Michael Wollmann. Live am Piano begleitet sie der ebenfalls in Aichach beheimatete Pianist Werner Rausch.

Beginn ist am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Grundschule Aichach-Nord. Einlass ist ab 19 Uhr, die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Wenige Restkarten gibt es in der Stadt-Info (neben Buchhandlung Rupprecht) oder online unter www.aichach.de/ticketshop. Telefonische Bestellung ist möglich unter 08251/902-0. Kinder bis 14 haben freien Eintritt. Alle Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro, Informationen dazu unter Telefon 08251/902-563. Circa 15 zusätzliche Karten, die nicht online gekauft werden können, gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. (AZ)