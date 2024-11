Ehrenamtliche verabschiedet und neuer Kirchenvorstand begrüßt

In der evangelischen Kirchengemeinde Aichach entpflichtete Pfarrer Harald Baude die Vorstandsmitglieder der Kirchengemeinde von ihrem Ehrenamt und dankte ihnen für die wertvolle Vorstandsarbeit, die sie in den vergangenen sechs beziehungsweise zwölf Jahren geleistet haben. Die Ausscheider hätten mit ihrer Mitarbeit das Leben in der Gemeinde außerordentlich bereichert. „Wir haben miteinander viel erlebt und voneinander gelernt, es war eine reiche Zeit“, resümierte Baude das Geschehen im Rückblick. Den neuen Kirchenvorstandsmitgliedern, die ins Amt eingeführt wurden, wünschte Pfarrer Baude Kraft und Mut für alles, was die Zukunft bringt. Die Kinder der Gemeinde unter Leitung von Christiane Haack, Christopher Eckert und Basti Theune gestalteten den Gottesdienst mit.

