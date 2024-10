Eindrücke aus Nord-Laos und Thailand in einer Multivisionsshow

„Faszination Südostasien -Nord-Laos -Thailand“ ist der Titel einer Multivisionsshow, die die Volkshochschule am Freitag, 11. Oktober, im Mehrzweckraum des Aichacher Gymnasiums zeigt. Die Referenten, Familie Reckziegel, nimmt die Besucher mit auf eine Reise von Bangkok nach Chiang Rai in Nordthailand. Legendär sind der Weiße und der Blaue Tempel sowie Baan Dam, das Schwarze Haus. Weiter geht es über den Mekong und die Grenze zu Laos. Mit einer Slow Boat-Traumflussreise auf dem Mekong wird Luang Prabang, die alte Hauptstadt und schönste Stadt von Laos, erreicht. Im Schnellzug geht es nach Vientiane, in die Hauptstadt von Laos. Der rund zweistündige Vortrag beginnt um 19 Uhr. Anmeldung über die VHS. Karten gibt es auch an der Abendkasse.

