Eine Zeitreise mit Dieter Heilgemeir durch Aichachs Stadtgeschichte

Dieter Heilgemeir überzeugte beim außergewöhnlich gut besuchten Seniorennachmittag der Aichacher Stadtpfarrei, als er mit seinen Erinnerungen aus der Jugendzeit die Familien- und Stadtgeschichte in Wort und Bild erzählte. In seinen Anekdoten und den siebzig gezeigten Bildern ließ der ehemalige Zweite Bürgermeister von Aichach viele Erinnerungen bei den Besuchern wach werden. Seine Zeitreise begann 1945, als Aichach noch ein kleines Städtchen mit etwa 5114 Einwohnern in der Kernstadt war.

Erich Hoffmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seniorennachmittag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis