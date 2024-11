Einnahmen steigen, aber auch die Ausgaben: So sieht es in Aichach aus

Bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend in der TSV-Turnhalle legte der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann beachtliche Zahlen auf der Einnahmenseite vor: „Wir können heuer Rekordeinnahmen verzeichnen, speziell bei der Gewerbesteuer.“ 13 Millionen Euro erhoffte sich die Kommune aus dieser Quelle. Letztlich werden es voraussichtlich 15 Millionen Euro werden. Auch an anderer Stelle kommt mehr in die Kasse. Aber die Stadt muss auch viele Ausgaben bewältigen, darunter das neue Verwaltungsgebäude, das derzeit bezogen wird.

