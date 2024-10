Erneute Demo für in Aichach inhaftierten Bundeswehrsoldaten

Zum wiederholten Mal findet am Sonntag, 27. Oktober, eine Solidaritätsbekundung für einen in Aichach inhaftierten Bundeswehrsoldaten statt. Der Mann sitzt seit September wegen Gehorsamsverweigerung in Haft, da er sich nicht gegen Corona impfen lassen wollte. Weil er die zunächst verhängte Geldauflage nicht bezahlen wollte, musste er die Haftstrafe antreten.

Die Versammlung beginnt um 14.30 Uhr vor dem Eingang der JVA Aichach an der Münchener Straße und endet eine Stunde später um 15.30 Uhr am selben Ort. Angemeldet sind nach Angaben von Organisator Wolfgang Jasmer bis zu 50 Personen. (hop)