Erweiterung der Bavaria-Mühle: Er rumort unter den Anliegern

Zahlreiche Zettel waren auf den Tischen in der Aichacher TSV-Turnhalle am Mittwochabend abgelegt worden. Auf einigen von ihnen konnte man die Zeilen lesen: „Auslagerung hilft allen! Silos raus aus der Stadtmitte“. Dass es sich bei dieser Aktion keineswegs um einen Scherz handelte, sondern dass sie einen ernsten Hintergrund aufwies, das wurde in der Aussprache nach dem Bericht des Bürgermeisters klar. Eine Reihe von Bürgerinnen und Bürger brachte auf energische Weise den Unmut über die Pläne der Bavaria-Mühle, Dorfner Aktienmühle, an der Donauwörther Straße, zum Ausdruck.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auslagerung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis