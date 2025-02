Es geht weiter: Ab Montag ist die Schulstraße in Aichach gesperrt

Das Wasserwerk Aichach erneuert die Wasserleitungen in der Aichacher Schulstraße. Ab Montag, 17. Februar, starten die Arbeiten, die voraussichtlich bis Anfang August dauern werden. Deshalb wird die Schulstraße ab der Einmündung der Martinstraße gesperrt.

Im vergangenen Jahr war der Abschnitt von der B300-Unterführung bis zum Plattenberg an der Reihe. Am 17. Februar geht es nach Auskunft von Hubert Grabmann vom Wasserwerk zwischen Jahn- und Ludwig-Thoma-Straße weiter. Dafür sind etwa zwei Wochen eingeplant. Die Umleitung erfolgt über die Oskar-von-Miller- und die Wilhelm-Wernseher-Straße. Laut der beauftragten Firma, Helmut Seel Bau-GmbH, gilt in beiden Straßen in dieser Zeit Parkverbot.

Anschließend werden die Arbeiten ab der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Martinstraße fortgesetzt. Die Umleitung wird dann über die Freisinger- und die Ludwig-Thoma-Straße geführt, so Grabmann. Den Anwohnerinnen und Anwohnern soll während der Bauarbeiten der Zugang zu ihren Grundstücken weitgehend ermöglicht werden.

Der AVV teilt in diesem Zusammenhang mit, dass er in dieser Zeit die Haltestelle Schulstraße nicht bedienen kann. Alle entsprechenden Linien werden umgeleitet. Die Linie 242 kann außerdem auch die Haltestelle Martinstraße nicht anfahren. Bis voraussichtlich 7. März kann der Steig am Hallenbad nicht bedient werden. Die betroffenen Fahrten starten an der Freisinger Straße nördlich der Vierfachturnhalle am Gymnasium. (AZ)