Fahrrad am Aichacher Bahnhof gestohlen: Zeugen gesucht

Ein abgeschlossenes Fahrrad hat eine bislang unbekannte Person aus dem Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz in Aichach gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Fahrraddiebstahl hat sich am Bahnhof in Aichach ereignet. Der Vorfall, über den die Polizei jetzt berichtet, ereignete sich bereits im Mai.

Die Bestohlene stellte ihr Fahrrad am 24. Mai gegen 17.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Aichach am Fahrradständer ab und verschloss es mit einem Zahlenschloss. Als sie gegen 21 Uhr wieder zurück kam, war das Rad gestohlen worden, so die Polizei. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke: Kellys, Typ Madman 10 m, in der Farbe Schwarz mit Blau. Das Zahlenschloss ist ein COIL Neon 180/10, ebenfalls Schwarz/Blau

Hinweise auf den Verbleib dieses Fahrrades erbittet die Aichacher Polizei unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)