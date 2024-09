Familienfest am Amtsgericht Aichach mit Schnitzeljagd

Beim Familienfest zeigte sich das Amtsgericht Aichach von einer anderen Seite. Der Ort, an dem normalerweise Richter Urteile verkünden, Rechtspfleger Erbscheine ausstellen, Geschäftsstellen Zustellungen veranlassen und die Wachtmeister strenge Einlasskontrollen vornehmen, verwandelte sich in einen Ort der Geselligkeit und der Freude. Die neue Direktorin Simona Bader feierte bei dem Fest ihren Einstand. Das Fest bot für alle Beteiligten Spaß und Unterhaltung. Besonders die Schnitzeljagd, die durch das gesamte Gerichtsgebäude führte, war ein Highlight für die Kinder. Mit Begeisterung folgten sie den Hinweisen, die sie unter anderem in die Wachtmeisterei, einen Sitzungssaal und die Vorführzelle führte. Die Kinder lösten knifflige Rätsel und meisterten eine nachgespielte Gerichtsverhandlung, um den versteckten Schatz zu finden.

