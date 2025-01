Fast 300 Mitfeiernde sind beim Familiengottesdienst dabei

Der Kinderchor Chorino unter Leitung von Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler, mit Christian Euba an der Gitarre und Martin Euba am E-Piano, gestaltete den Familiengottesdienst in der Stadtpfarrkirche musikalisch. Erstmals wurde dabei auch das Lied „Kommt her und esst“ aufgeführt. Zahlreiche Kinder kamen zum Fest der Taufe des Herrn zur Tauferneuerung und trugen Fürbitten vor. Die fast 300 Mitfeiernden bedankten sich bei den Gottesdienstgestaltern mit lang anhaltendem Applaus.

