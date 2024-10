Film ab hinter Gittern: So wollen die Rotarier die JVA Aichach unterstützen

Erstmals wurde heuer beim Aichacher Filmfestival ein Unterrichtsraum der Justizvollzugsanstalt (JVA) zum Kinosaal. „Loriots Trickfilmrevue“ flimmerte über die Leinwand. Ebenso der Kultfilm „Out of Rosenheim“ mit Schauspielerin Marianne Sägebrecht. Im Publikum saßen weibliche Gefangene. Die Veranstalter vom Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach sehen das als Auftakt für eine weitere Zusammenarbeit.

Bei einem Treffen in der JVA erzählen Organisatoren und Bedienstete, wie die Filme bei den Insassinnen ankamen. Die eigens ausgegebenen Eintrittskarten seien für die Frauen etwas Besonderes gewesen, berichtet Personalratsvorsitzende Cathleen Witzenberger. Gerhard Lehrberger von den Rotariern blieben vor allem die Gespräche mit den Insassinnen in Erinnerung: „Eine Dame sagte: Ich bin seit vier Jahren hier, aber so was habe ich noch nie erlebt.“ Noch etwas fiel ihm auf: Die Gefangenen hatten sich extra schick gemacht.

Insassinnen der JVA Aichach freuen sich über Abwechslung und über die Wertschätzung

Alle zwei bis drei Monate finde in der JVA etwas Besonderes statt, sagt Elisabeth Klenk, die stellvertretende Anstaltsleiterin. In einem Monat soll es ein klassisches Konzert geben. Alles, was von außen komme, sei bei den Gefangenen willkommen. Nicht nur der Abwechslung wegen, sondern auch weil das als Wertschätzung empfunden werde.

Genau darum geht es den Rotariern – ohne zu vergessen, dass die Insassinnen und Insassen aus gutem Grund in Haft sind. Birgit Winkler wohnt nicht weit entfernt. Sie sagt: „Ich bin mit dem Gefängnis praktisch aufgewachsen.“ Als derzeitige – und erste weibliche – Präsidentin des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach will sie vor allem Projekte für Frauen fördern.

Rotarier sichern Unterstützung für weitere Projekte des Aichacher Gefängnisses zu

Seit Jahren sucht und hält der Verein den Kontakt in die JVA. Schon 2021, als das Motto des Filmfestivals „Frauen“ lautete, war eine Zusammenarbeit mit der Anstalt angedacht gewesen. Von Beginn an unterstützten die Rotarier den 2013 gegründeten Förderverein Frauenhaft mit seiner Vorsitzenden Kerstin Weger, die Lehrerin in der JVA ist. Er gewährleistet kulturelle, therapeutische und andere Freizeitangebote, die anders nicht finanzierbar wären.

Die Rotarier sichern weitere Hilfe zu. So ist eine finanzielle Zuwendung für ein Büchlein mit Kunstwerken und Texten von Insassinnen im Gespräch. Es soll bei ihrer nächsten Ausstellung im Sisi-Schloss verkauft werden, um Geld für weitere Projekte zu generieren. Filmfestival-Begründer Dieter Nitzsche von den Rotariern ist wichtig, dass die Unterstützung nachhaltig ist.

Beim Aichacher Filmfestival 2025 gibt es voraussichtlich wieder Vorführungen in der JVA

Beim Filmfestival 2025 gibt es voraussichtlich wieder Vorführungen in der JVA. Marianne Sägebrecht hat Lehrberger zufolge angedeutet, mal für einen Vortrag ins Gefängnis zu kommen. Im „Kinosaal“ der Anstalt steht ein Klavier, das nicht mehr stimmbar ist. Lehrberger hat jemanden im Kopf, der ein anderes zur Verfügung stellen könnte. Klenk ist dankbar für die Hilfe. Sie erhofft sich außerdem Kontakte zu Unternehmen, die einfache Arbeiten in die JVA auslagern: „So haben die Gefangenen einen strukturierten Tag und können Geld verdienen.“